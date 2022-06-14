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14 حزيران 2022 - 14:43
14/06/2022 14:43:52
ريفي عن ترسيم الحدود البحرية لـ"حوار المرحلة": الجانب الأميركي يعرف مسبقًا جواب لبنان وهل هناك فعلًا غاز في قانا؟
ريفي عن ترسيم الحدود البحرية لـ"حوار المرحلة": الجانب الأميركي يعرف مسبقًا جواب لبنان وهل هناك فعلًا غاز في قانا؟
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LBCI News Lebanon
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