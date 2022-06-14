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14 حزيران 2022 - 14:59
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ريفي لـ"حوار المرحلة": لدى الجيش اللبناني إمكانيات أهم من حزب الله والشعب اللبناني هو المقاوم الأساسي والحزب ليس سوى أداة إيرانية لتكريس إحتلاله للبنان

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ريفي لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لدى الجيش اللبناني إمكانيات أهم من حزب الله والشعب اللبناني هو المقاوم الأساسي والحزب ليس سوى أداة إيرانية لتكريس إحتلاله للبنان
Lebanon News
 
 
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