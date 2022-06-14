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14 حزيران 2022 - 14:59
14/06/2022 14:59:13
ريفي لـ"حوار المرحلة": لدى الجيش اللبناني إمكانيات أهم من حزب الله والشعب اللبناني هو المقاوم الأساسي والحزب ليس سوى أداة إيرانية لتكريس إحتلاله للبنان
ريفي لـ"حوار المرحلة": لدى الجيش اللبناني إمكانيات أهم من حزب الله والشعب اللبناني هو المقاوم الأساسي والحزب ليس سوى أداة إيرانية لتكريس إحتلاله للبنان
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LBCI News Lebanon
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