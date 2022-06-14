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14 حزيران 2022 - 15:06
14/06/2022 15:06:04
ريفي لـ"حوار المرحلة": المجتمع الدولي لن يسمح لنا باستخراج النفط في ظل وجود طبقة حاكمة نهبت المال العام والمثال الأكبر ما شهدته وزارة الطاقة التي تخضع لسيطرة باسيل
ريفي لـ"حوار المرحلة": المجتمع الدولي لن يسمح لنا باستخراج النفط في ظل وجود طبقة حاكمة نهبت المال العام والمثال الأكبر ما شهدته وزارة الطاقة التي تخضع لسيطرة باسيل
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LBCI News Lebanon
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