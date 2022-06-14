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14 حزيران 2022 - 15:11
14/06/2022 15:11:09
ريفي عن ملف حاكم مصرف لبنان لـ"حوار المرحلة": ملفه سياسي بحت والمسؤولية لا تقع عليه فقط بل أيضًا على السلطة الحاكمة التي نهبت وسرقت
ريفي عن ملف حاكم مصرف لبنان لـ"حوار المرحلة": ملفه سياسي بحت والمسؤولية لا تقع عليه فقط بل أيضًا على السلطة الحاكمة التي نهبت وسرقت
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LBCI News Lebanon
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