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14 حزيران 2022 - 15:11
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ريفي عن ملف حاكم مصرف لبنان لـ"حوار المرحلة": ملفه سياسي بحت والمسؤولية لا تقع عليه فقط بل أيضًا على السلطة الحاكمة التي نهبت وسرقت

ريفي عن ملف حاكم مصرف لبنان لـ"حوار المرحلة": ملفه سياسي بحت والمسؤولية لا تقع عليه فقط بل أيضًا على السلطة الحاكمة التي نهبت وسرقت Lebanon, news ,lbci ,أخبار مصرف,حاكم,ريفي,
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ريفي عن ملف حاكم مصرف لبنان لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: ملفه سياسي بحت والمسؤولية لا تقع عليه فقط بل أيضًا على السلطة الحاكمة التي نهبت وسرقت
Lebanon News
 
 
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