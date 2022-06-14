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14 حزيران 2022 - 15:28
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ريفي عن السيناريو العراقي لـ"حوار المرحلة": لن نستقيل وأعتقد أن هناك مرحلة إنتقالية يكون الجيش أساسيًا فيها للتخلص من سلاح "الحزب" غير الشرعي

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ريفي عن السيناريو العراقي لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لن نستقيل وأعتقد أن هناك مرحلة إنتقالية يكون الجيش أساسيًا فيها للتخلص من سلاح &quot;الحزب&quot; غير الشرعي
Lebanon News
 
 
 
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