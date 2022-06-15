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15 حزيران 2022 - 02:09
15/06/2022 02:09:18
هزة ارضية شعر بها سكان دبي والشارقة وموقع الهزة هو بحر الخليج قبالة بندر شرق الإيرانية وجزيرة كيش وقُدّرت قوتها بـ ٥،٢ على مقياس ريختر
هزة ارضية شعر بها سكان دبي والشارقة وموقع الهزة هو بحر الخليج قبالة بندر شرق الإيرانية وجزيرة كيش وقُدّرت قوتها بـ ٥،٢ على مقياس ريختر
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LBCI News Lebanon
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