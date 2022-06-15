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15 حزيران 2022 - 02:09
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هزة ارضية شعر بها سكان دبي والشارقة وموقع الهزة هو بحر الخليج قبالة بندر شرق الإيرانية وجزيرة كيش وقُدّرت قوتها بـ ٥،٢ على مقياس ريختر

هزة ارضية شعر بها سكان دبي والشارقة وموقع الهزة هو بحر الخليج قبالة بندر شرق الإيرانية وجزيرة كيش وقُدّرت قوتها بـ ٥،٢ على مقياس ريختر Lebanon, news ,lbci ,أخبار سكان,ارضية,
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هزة ارضية شعر بها سكان دبي والشارقة وموقع الهزة هو بحر الخليج قبالة بندر شرق الإيرانية وجزيرة كيش وقُدّرت قوتها بـ ٥،٢ على مقياس ريختر
Lebanon News
 
 
 
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