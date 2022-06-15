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15 حزيران 2022 - 02:40
15/06/2022 02:40:31
رويترز عن وزارة الطاقة الإسرائيلية: سنوقع اليوم اتفاقا لتصدير الغاز الطبيعي مع الاتحاد الأوروبي
رويترز عن وزارة الطاقة الإسرائيلية: سنوقع اليوم اتفاقا لتصدير الغاز الطبيعي مع الاتحاد الأوروبي
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LBCI News Lebanon
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