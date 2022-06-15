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15 حزيران 2022 - 09:34
15/06/2022 09:34:26
وزير الدفاع الأميركي: ينبغي على الدول الغربية "تكثيف" عمليات تسليم الأسلحة لأوكرانيا
وزير الدفاع الأميركي: ينبغي على الدول الغربية "تكثيف" عمليات تسليم الأسلحة لأوكرانيا
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LBCI News Lebanon
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