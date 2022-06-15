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15 حزيران 2022 - 09:34
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وزير الدفاع الأميركي: ينبغي على الدول الغربية "تكثيف" عمليات تسليم الأسلحة لأوكرانيا

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وزير الدفاع الأميركي: ينبغي على الدول الغربية &quot;تكثيف&quot; عمليات تسليم الأسلحة لأوكرانيا
Lebanon News
 
 
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