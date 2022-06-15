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15 حزيران 2022 - 12:39
15/06/2022 12:39:42
أ.ف.ب: بايدن يكشف عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل قطع مدفعية وقذائف وصواريخ أرض-بحر
أ.ف.ب: بايدن يكشف عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل قطع مدفعية وقذائف وصواريخ أرض-بحر
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LBCI News Lebanon
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