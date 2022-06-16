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16 حزيران 2022 - 03:43
16/06/2022 03:43:53
بو صعب للـLBCI: هناك امل بالوصول الى نتيجة وخيار الحرب لا مصلحة لنا فيه وكذلك العدو الاسرائيلي
بو صعب للـLBCI: هناك امل بالوصول الى نتيجة وخيار الحرب لا مصلحة لنا فيه وكذلك العدو الاسرائيلي
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