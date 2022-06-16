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16 حزيران 2022 - 03:47
16/06/2022 03:47:52
بو صعب للـLBCI: ليس لدي مرشح لرئاسة الحكومة بعد ولكن من سأسميه يجب أن يتمتع بمواصفات معنية أبرزها أن يكون هناك توافق عليه وأن لا يكون استفزازياً للطائفة السنية وأن يكون قادرا على التواصل مع الخارج وخاصة مع الدول العربية
بو صعب للـLBCI: ليس لدي مرشح لرئاسة الحكومة بعد ولكن من سأسميه يجب أن يتمتع بمواصفات معنية أبرزها أن يكون هناك توافق عليه وأن لا يكون استفزازياً للطائفة السنية وأن يكون قادرا على التواصل مع الخارج وخاصة مع الدول العربية
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