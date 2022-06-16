آخر الأخبار
16 حزيران 2022 - 03:53
16/06/2022 03:53:19
بو صعب للـLBCI: علينا الخروج من التجاذبات السياسية وإتفاق الإطار سيحدد نهاية ملف الترسيم
بو صعب للـLBCI: علينا الخروج من التجاذبات السياسية وإتفاق الإطار سيحدد نهاية ملف الترسيم
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخروج,علينا,للـLBCI,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً