آخر الأخبار
16 حزيران 2022 - 04:42
Back

الوكالة الوطنية للإعلام: سماع دوي انفجارات من مزارع شبعا يرجح انها تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي

الوكالة الوطنية للإعلام: سماع دوي انفجارات من مزارع شبعا يرجح انها تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي Lebanon, news ,lbci ,أخبار سماع,للإعلام,الوطنية,الوكالة,
episodes
الوكالة الوطنية للإعلام: سماع دوي انفجارات من مزارع شبعا يرجح انها تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً