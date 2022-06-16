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16 حزيران 2022 - 04:42
16/06/2022 04:42:59
الوكالة الوطنية للإعلام: سماع دوي انفجارات من مزارع شبعا يرجح انها تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي
الوكالة الوطنية للإعلام: سماع دوي انفجارات من مزارع شبعا يرجح انها تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي
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LBCI News Lebanon
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