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16 حزيران 2022 - 06:25
16/06/2022 06:25:09
عون وقّع المرسوم القاضي بتعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ليصبح خمسة ملايين ل.ل. وسيعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
عون وقّع المرسوم القاضي بتعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ليصبح خمسة ملايين ل.ل. وسيعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
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LBCI News Lebanon
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