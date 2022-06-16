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16 حزيران 2022 - 10:22
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ماكرون: فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تدعم منح أوكرانيا "فورا" وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

ماكرون: فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تدعم منح أوكرانيا "فورا" وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي Lebanon, news ,lbci ,أخبار ورومانيا,وإيطاليا,وألمانيا,فرنسا,ماكرون,
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ماكرون: فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تدعم منح أوكرانيا &quot;فورا&quot; وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي
Lebanon News
 
 
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