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16 حزيران 2022 - 10:22
16/06/2022 10:22:12
ماكرون: فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تدعم منح أوكرانيا "فورا" وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي
ماكرون: فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تدعم منح أوكرانيا "فورا" وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي
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LBCI News Lebanon
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