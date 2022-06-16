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16 حزيران 2022 - 12:09
16/06/2022 12:09:24
معلومات للـLBCI: اللقاء الديمقراطي لم يتخذ قراراً بعد بشأن تسمية رئيس للحكومة ويجتمع مجدداً مطلع الاسبوع المقبل بعد اجرائه جولة اتصالات لاسيما مع حزب القوات اللبنانية
معلومات للـLBCI: اللقاء الديمقراطي لم يتخذ قراراً بعد بشأن تسمية رئيس للحكومة ويجتمع مجدداً مطلع الاسبوع المقبل بعد اجرائه جولة اتصالات لاسيما مع حزب القوات اللبنانية
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