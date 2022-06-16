آخر الأخبار
16 حزيران 2022 - 12:09
Back

معلومات للـLBCI: اللقاء الديمقراطي لم يتخذ قراراً بعد بشأن تسمية رئيس للحكومة ويجتمع مجدداً مطلع الاسبوع المقبل بعد اجرائه جولة اتصالات لاسيما مع حزب القوات اللبنانية

معلومات للـLBCI: اللقاء الديمقراطي لم يتخذ قراراً بعد بشأن تسمية رئيس للحكومة ويجتمع مجدداً مطلع الاسبوع المقبل بعد اجرائه جولة اتصالات لاسيما مع حزب القوات اللبنانية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الديمقراطي,اللقاء,للـLBCI,معلومات,
episodes
معلومات للـLBCI: اللقاء الديمقراطي لم يتخذ قراراً بعد بشأن تسمية رئيس للحكومة ويجتمع مجدداً مطلع الاسبوع المقبل بعد اجرائه جولة اتصالات لاسيما مع حزب القوات اللبنانية
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً