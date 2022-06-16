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16 حزيران 2022 - 23:59
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التحكم المروري: 4 جرحى نتيجة حادث إصطدام سيارة بعمود إنارة على الطريق البحرية - العقيبة

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التحكم المروري: 4 جرحى نتيجة حادث إصطدام سيارة بعمود إنارة على الطريق البحرية - العقيبة
Lebanon News
 
 
 
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