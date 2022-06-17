عقيص للـLBCI: نجري إتصالات مع كل القوى السيادية والإصلاحية للوصول إلى تسمية رئيس مكلف يتوافق مع المواصفات وأهمها أن يكون سياديًا ويعيد القرار السيادي إلى داخل الحكومة