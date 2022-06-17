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17 حزيران 2022 - 03:19
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عقيص للـLBCI: نجري إتصالات مع كل القوى السيادية والإصلاحية للوصول إلى تسمية رئيس مكلف يتوافق مع المواصفات وأهمها أن يكون سياديًا ويعيد القرار السيادي إلى داخل الحكومة

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عقيص للـLBCI: نجري إتصالات مع كل القوى السيادية والإصلاحية للوصول إلى تسمية رئيس مكلف يتوافق مع المواصفات وأهمها أن يكون سياديًا ويعيد القرار السيادي إلى داخل الحكومة
Lebanon News
 
 
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