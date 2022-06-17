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17 حزيران 2022 - 03:23
17/06/2022 03:23:41
عقيص للـLBCI: حكومات الوحدة الوطنية من أسوأ التجارب ولم تولد سوى المآسي والأزمات والمحاصصة ونريد حكومة تمثل الأكثرية كي نتمكن من إعادة النظام البرلماني
عقيص للـLBCI: حكومات الوحدة الوطنية من أسوأ التجارب ولم تولد سوى المآسي والأزمات والمحاصصة ونريد حكومة تمثل الأكثرية كي نتمكن من إعادة النظام البرلماني
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LBCI News Lebanon
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