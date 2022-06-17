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17 حزيران 2022 - 03:39
17/06/2022 03:39:25
آلان عون للـLBCI: هناك صعوبة اليوم في تشكيل الحكومة واستحالة الإتفاق على حكومة تنسحب على استحالة الإتفاق على رئيس الجمهورية
آلان عون للـLBCI: هناك صعوبة اليوم في تشكيل الحكومة واستحالة الإتفاق على حكومة تنسحب على استحالة الإتفاق على رئيس الجمهورية
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