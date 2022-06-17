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17 حزيران 2022 - 03:50
17/06/2022 03:50:45
مريضة في مستشفى الروم بحاجة لبلاكيت دم من فئة A+... للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 70924964
مريضة في مستشفى الروم بحاجة لبلاكيت دم من فئة A+... للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 70924964
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LBCI News Lebanon
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