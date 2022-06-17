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17 حزيران 2022 - 03:50
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مريضة في مستشفى الروم بحاجة لبلاكيت دم من فئة A+... للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 70924964

مريضة في مستشفى الروم بحاجة لبلاكيت دم من فئة A+... للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 70924964 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بحاجة,الروم,مستشفى,مريضة,
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مريضة في مستشفى الروم بحاجة لبلاكيت دم من فئة A+... للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 70924964
Lebanon News
 
 
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