جيري ماهر للـLBCI عن حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: العدالة تقول للبنانيين أن لا مكان للارهابيين الا امام العدالة والمؤامرة الوحيدة هي على الشعب اللبناني ويقف وراءها حزب الله وكل من وقف بوجه "الحزب" قتل في لبنان