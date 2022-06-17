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17 حزيران 2022 - 06:05
17/06/2022 06:05:28
وزير السياحة بعد جولة في محيط مطار بيروت: ادعو المغتربين والسواح الى زيارة لبنان الذي يتمتع بكل المقومات السياحية
وزير السياحة بعد جولة في محيط مطار بيروت: ادعو المغتربين والسواح الى زيارة لبنان الذي يتمتع بكل المقومات السياحية
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LBCI News Lebanon
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