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17 حزيران 2022 - 08:43
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روسيا تتهم الاتحاد الأوروبي بـ"التلاعب" بأوكرانيا عبر طرح احتمال انضمامها إلى التكتل

روسيا تتهم الاتحاد الأوروبي بـ"التلاعب" بأوكرانيا عبر طرح احتمال انضمامها إلى التكتل Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأوروبي,الاتحاد,تتهم,روسيا,
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روسيا تتهم الاتحاد الأوروبي بـ&quot;التلاعب&quot; بأوكرانيا عبر طرح احتمال انضمامها إلى التكتل
Lebanon News
 
 
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