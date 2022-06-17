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17 حزيران 2022 - 08:43
17/06/2022 08:43:12
روسيا تتهم الاتحاد الأوروبي بـ"التلاعب" بأوكرانيا عبر طرح احتمال انضمامها إلى التكتل
روسيا تتهم الاتحاد الأوروبي بـ"التلاعب" بأوكرانيا عبر طرح احتمال انضمامها إلى التكتل
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LBCI News Lebanon
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