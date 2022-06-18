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18 حزيران 2022 - 03:09
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زهران للـLBCI: لا أعتقد أن هناك حربًا قادمة والحرب الروسية-الأوكرانية هي سبب إضافي كي لا تشتعل منطقة الشرق الأوسط

زهران للـLBCI: لا أعتقد أن هناك حربًا قادمة والحرب الروسية-الأوكرانية هي سبب إضافي كي لا تشتعل منطقة الشرق الأوسط Lebanon, news ,lbci ,أخبار أعتقد,للـLBCI,زهران,
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زهران للـLBCI: لا أعتقد أن هناك حربًا قادمة والحرب الروسية-الأوكرانية هي سبب إضافي كي لا تشتعل منطقة الشرق الأوسط
Lebanon News
 
 
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