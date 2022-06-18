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18 حزيران 2022 - 04:02
18/06/2022 04:02:45
زهران للـLBCI: حزب الله لم يحدد بعد مرشحه لرئاسة الجمهورية ولا يزال سليمان فرنجية متقدمًا لكن الأمر غير محسوم بعد
زهران للـLBCI: حزب الله لم يحدد بعد مرشحه لرئاسة الجمهورية ولا يزال سليمان فرنجية متقدمًا لكن الأمر غير محسوم بعد
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