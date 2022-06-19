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19 حزيران 2022 - 03:27
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وزير البيئة للـLBCI: بتنسيق مع وزارة السياحية أطلقنا استراتيجية السياحية الجبلية المستدامة وركزنا على المناطق التي تحتوي محميات طبيعية جبلية

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وزير البيئة للـLBCI: بتنسيق مع وزارة السياحية أطلقنا استراتيجية السياحية الجبلية المستدامة وركزنا على المناطق التي تحتوي محميات طبيعية جبلية
Lebanon News
 
 
 
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