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19 حزيران 2022 - 03:44
19/06/2022 03:44:55
وزير البيئة للـLBCI: نقوم بالإضاءة على وجه لبنان الجميل الذي لا يزال من أجمل البلدان وبدورنا نحافظ على قطاعه الأخضر بظل فترة صعبة
وزير البيئة للـLBCI: نقوم بالإضاءة على وجه لبنان الجميل الذي لا يزال من أجمل البلدان وبدورنا نحافظ على قطاعه الأخضر بظل فترة صعبة
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