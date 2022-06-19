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19 حزيران 2022 - 04:30
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أ.ف.ب: ألمانيا "ستستخدم أكثر" محطاتها العاملة بالفحم لتوليد الكهرباء بعد تراجع إمدادات الغاز الروسي

أ.ف.ب: ألمانيا "ستستخدم أكثر" محطاتها العاملة بالفحم لتوليد الكهرباء بعد تراجع إمدادات الغاز الروسي Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,ألمانيا,
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أ.ف.ب: ألمانيا &quot;ستستخدم أكثر&quot; محطاتها العاملة بالفحم لتوليد الكهرباء بعد تراجع إمدادات الغاز الروسي
Lebanon News
 
 
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