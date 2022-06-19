آخر الأخبار
19 حزيران 2022 - 05:21
Back

وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار فلسطيني,مقتل,الفلسطينية,الصحة,وزارة,
episodes
وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً