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19 حزيران 2022 - 05:21
19/06/2022 05:21:40
وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
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LBCI News Lebanon
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