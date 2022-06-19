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19 حزيران 2022 - 14:43
19/06/2022 14:43:10
نعمة افرام لـ"صوت الناس": الاصلاحات اساسية اليوم ونطالب بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بأسرع وقت ممكن وسط رؤية جامعة
نعمة افرام لـ"صوت الناس": الاصلاحات اساسية اليوم ونطالب بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بأسرع وقت ممكن وسط رؤية جامعة
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