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19 حزيران 2022 - 14:43
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نعمة افرام لـ"صوت الناس": الاصلاحات اساسية اليوم ونطالب بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بأسرع وقت ممكن وسط رؤية جامعة

نعمة افرام لـ"صوت الناس": الاصلاحات اساسية اليوم ونطالب بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بأسرع وقت ممكن وسط رؤية جامعة Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,افرام,نعمة,
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نعمة افرام لـ&quot;صوت الناس&quot;: الاصلاحات اساسية اليوم ونطالب بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بأسرع وقت ممكن وسط رؤية جامعة
Lebanon News
 
 
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