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19 حزيران 2022 - 15:12
19/06/2022 15:12:06
بلال الحشيمي لـ"صوت الناس": أعتقد وبرأيي الشخصي أن تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة ضرورة تزامنا مع خطة التعافي
بلال الحشيمي لـ"صوت الناس": أعتقد وبرأيي الشخصي أن تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة ضرورة تزامنا مع خطة التعافي
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LBCI News Lebanon
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