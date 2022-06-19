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19 حزيران 2022 - 15:15
19/06/2022 15:15:00
بلال الحشيمي لـ"صوت الناس": اللقاءات مع السفير السعودي لم تتناول مسألة رئيس الحكومة المقبل بل كانت للبحث في الازمات اللبنانية وهناك خطة تبلورت لاعادة تصدير البضائع اللبنانية إلى الخليج
بلال الحشيمي لـ"صوت الناس": اللقاءات مع السفير السعودي لم تتناول مسألة رئيس الحكومة المقبل بل كانت للبحث في الازمات اللبنانية وهناك خطة تبلورت لاعادة تصدير البضائع اللبنانية إلى الخليج
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