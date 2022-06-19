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19 حزيران 2022 - 15:26
19/06/2022 15:26:01
جيمي حبور لـ"صوت الناس": قيل أن الرئيس ميقاتي غير مستعجل على إجراء الاستشارات والمشاورات النيابية
جيمي حبور لـ"صوت الناس": قيل أن الرئيس ميقاتي غير مستعجل على إجراء الاستشارات والمشاورات النيابية
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