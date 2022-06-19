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19 حزيران 2022 - 15:29
19/06/2022 15:29:16
فادي كرم لـ"صوت الناس": هناك عملية تكليف يجب ان تتم ونفهم تفاوض الافرقاء السياسيين مع بعضهم ورئيس الجمهورية يبني توقيته للدعوة للاستشارات في خدمة التيار الوطني الحر
فادي كرم لـ"صوت الناس": هناك عملية تكليف يجب ان تتم ونفهم تفاوض الافرقاء السياسيين مع بعضهم ورئيس الجمهورية يبني توقيته للدعوة للاستشارات في خدمة التيار الوطني الحر
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