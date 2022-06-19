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19 حزيران 2022 - 15:37
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فادي كرم لـ'"صوت الناس": علاقتنا جيّدة مع ميقاتي ولكنه قد يعتبر انه لا يمكنه ان يحتمل المواصفات التي نطرحها في هذه المرحلة

فادي كرم لـ'"صوت الناس": علاقتنا جيّدة مع ميقاتي ولكنه قد يعتبر انه لا يمكنه ان يحتمل المواصفات التي نطرحها في هذه المرحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار فادي,
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فادي كرم لـ&#39;&quot;صوت الناس&quot;: علاقتنا جيّدة مع ميقاتي ولكنه قد يعتبر انه لا يمكنه ان يحتمل المواصفات التي نطرحها في هذه المرحلة
Lebanon News
 
 
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