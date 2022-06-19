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19 حزيران 2022 - 16:20
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ملحم خلف لـ"صوت الناس": وضعنا معايير محددة نقارب على اساسها الاسم الذي من الممكن ان نطرحه لرئاسة الحكومة

ملحم خلف لـ"صوت الناس": وضعنا معايير محددة نقارب على اساسها الاسم الذي من الممكن ان نطرحه لرئاسة الحكومة Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,ملحم,
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ملحم خلف لـ&quot;صوت الناس&quot;: وضعنا معايير محددة نقارب على اساسها الاسم الذي من الممكن ان نطرحه لرئاسة الحكومة
Lebanon News
 
 
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