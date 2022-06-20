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20 حزيران 2022 - 04:31
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الرئيس عون أكد لرئيس حكومة "أنتيغوا وبربودا" غاستون الفونسو براون ترحيب لبنان بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات

الرئيس عون أكد لرئيس حكومة "أنتيغوا وبربودا" غاستون الفونسو براون ترحيب لبنان بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات Lebanon, news ,lbci ,أخبار حكومة,لرئيس,الرئيس,
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الرئيس عون أكد لرئيس حكومة &quot;أنتيغوا وبربودا&quot; غاستون الفونسو براون ترحيب لبنان بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات
Lebanon News
 
 
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