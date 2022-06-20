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20 حزيران 2022 - 04:31
20/06/2022 04:31:39
الرئيس عون أكد لرئيس حكومة "أنتيغوا وبربودا" غاستون الفونسو براون ترحيب لبنان بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات
الرئيس عون أكد لرئيس حكومة "أنتيغوا وبربودا" غاستون الفونسو براون ترحيب لبنان بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات
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