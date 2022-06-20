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20 حزيران 2022 - 10:36
20/06/2022 10:36:51
زيلينسكي للاتحاد الافريقي: "مفاوضات صعبة" لرفع الحصار عن الموانىء الاوكرانية بهدف تصدير الحبوب
زيلينسكي للاتحاد الافريقي: "مفاوضات صعبة" لرفع الحصار عن الموانىء الاوكرانية بهدف تصدير الحبوب
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LBCI News Lebanon
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