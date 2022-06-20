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20 حزيران 2022 - 10:36
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زيلينسكي للاتحاد الافريقي: "مفاوضات صعبة" لرفع الحصار عن الموانىء الاوكرانية بهدف تصدير الحبوب

زيلينسكي للاتحاد الافريقي: "مفاوضات صعبة" لرفع الحصار عن الموانىء الاوكرانية بهدف تصدير الحبوب Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الافريقي,للاتحاد,زيلينسكي,
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زيلينسكي للاتحاد الافريقي: &quot;مفاوضات صعبة&quot; لرفع الحصار عن الموانىء الاوكرانية بهدف تصدير الحبوب
Lebanon News
 
 
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