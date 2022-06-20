آخر الأخبار
20 حزيران 2022 - 11:00
20/06/2022 11:00:25
زيلينسكي للاتحاد الافريقي: الأزمة الغذائية العالمية "ستستمر ما دامت هذه الحرب الاستعمارية مستمرة"
زيلينسكي للاتحاد الافريقي: الأزمة الغذائية العالمية "ستستمر ما دامت هذه الحرب الاستعمارية مستمرة"
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الغذائية,الأزمة,الافريقي,للاتحاد,زيلينسكي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً