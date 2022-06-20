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20 حزيران 2022 - 11:00
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زيلينسكي للاتحاد الافريقي: الأزمة الغذائية العالمية "ستستمر ما دامت هذه الحرب الاستعمارية مستمرة"

زيلينسكي للاتحاد الافريقي: الأزمة الغذائية العالمية "ستستمر ما دامت هذه الحرب الاستعمارية مستمرة" Lebanon, news ,lbci ,أخبار الغذائية,الأزمة,الافريقي,للاتحاد,زيلينسكي,
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زيلينسكي للاتحاد الافريقي: الأزمة الغذائية العالمية &quot;ستستمر ما دامت هذه الحرب الاستعمارية مستمرة&quot;
Lebanon News
 
 
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