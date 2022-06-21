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21 حزيران 2022 - 01:42
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الجيش الروسي: التلفزيون الروسي يبدأ البث في منطقة تخضع لسيطرة الروس في جنوب أوكرانيا

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الجيش الروسي: التلفزيون الروسي يبدأ البث في منطقة تخضع لسيطرة الروس في جنوب أوكرانيا
Lebanon News
 
 
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