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21 حزيران 2022 - 05:06
21/06/2022 05:06:47
رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان يلتقيان في المجلس النيابي الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي والمعيّن حديثاً في بيروت فريديريكو ليما
رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان يلتقيان في المجلس النيابي الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي والمعيّن حديثاً في بيروت فريديريكو ليما
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