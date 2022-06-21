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21 حزيران 2022 - 06:27
21/06/2022 06:27:38
وزير الطاقة بعد توقيع اتفاقية استجرار الغاز: لما حصل هذا الاتفاق لولا تبني مصر للمشروع من اللحظة الاولى ومتابعته بتفاصيله ودعم كافة مراحله وصولا الى تأمين زيادة للكمية
وزير الطاقة بعد توقيع اتفاقية استجرار الغاز: لما حصل هذا الاتفاق لولا تبني مصر للمشروع من اللحظة الاولى ومتابعته بتفاصيله ودعم كافة مراحله وصولا الى تأمين زيادة للكمية
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LBCI News Lebanon
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