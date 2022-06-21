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21 حزيران 2022 - 07:10
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مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 03238237

مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 03238237 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بحاجة,الجعيتاوي,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 03238237
Lebanon News
 
 
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