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21 حزيران 2022 - 07:10
21/06/2022 07:10:01
مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 03238237
مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 03238237
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LBCI News Lebanon
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