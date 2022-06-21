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21 حزيران 2022 - 08:40
21/06/2022 08:40:22
وزير العدل القاضي هنري خوري بعد لقائه الرئيس عون: مشروع التعيينات في محاكم التمييز لا يزال في وزارة المال وسنقوم بالإجراءات المطلوبة فور تبلغنا حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
وزير العدل القاضي هنري خوري بعد لقائه الرئيس عون: مشروع التعيينات في محاكم التمييز لا يزال في وزارة المال وسنقوم بالإجراءات المطلوبة فور تبلغنا حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
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LBCI News Lebanon
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