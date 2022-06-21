آخر الأخبار
21 حزيران 2022 - 09:57
21/06/2022 09:57:03
وزير فرنسي: توافق تام بين الدول السبع والعشرين على قبول ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
وزير فرنسي: توافق تام بين الدول السبع والعشرين على قبول ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار توافق,فرنسي,وزير,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً