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21 حزيران 2022 - 09:41
21/06/2022 09:41:30
جو سلوم لـ "للتوضيح" عبر الـLBCI: مبدئيا هذا الاسبوع اكثرية ادوية الامراض المستعصية ستكون موجودة ولا يمكن ان ندعو لشراء الدواء من الخارج بسبب الخوف من التزوير وسنقوم بضغط اضافي على المسؤولين (المزيد من التفاصيل في حلقة يوم الخميس)
جو سلوم لـ "للتوضيح" عبر الـLBCI: مبدئيا هذا الاسبوع اكثرية ادوية الامراض المستعصية ستكون موجودة ولا يمكن ان ندعو لشراء الدواء من الخارج بسبب الخوف من التزوير وسنقوم بضغط اضافي على المسؤولين (المزيد من التفاصيل في حلقة يوم الخميس)
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