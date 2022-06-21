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21 حزيران 2022 - 14:48
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سلامة لـ"حوار المرحلة": القرار 161 كتعميم هو لتأمين رواتب العاملين بالقطاع العام بالدولار على سعر صيرفة ولحماية القدرة الشرائية المتبقية لهؤلاء العاملين

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سلامة لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: القرار 161 كتعميم هو لتأمين رواتب العاملين بالقطاع العام بالدولار على سعر صيرفة ولحماية القدرة الشرائية المتبقية لهؤلاء العاملين
Lebanon News
 
 
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