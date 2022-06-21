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21 حزيران 2022 - 14:48
21/06/2022 14:48:00
سلامة لـ"حوار المرحلة": القرار 161 كتعميم هو لتأمين رواتب العاملين بالقطاع العام بالدولار على سعر صيرفة ولحماية القدرة الشرائية المتبقية لهؤلاء العاملين
سلامة لـ"حوار المرحلة": القرار 161 كتعميم هو لتأمين رواتب العاملين بالقطاع العام بالدولار على سعر صيرفة ولحماية القدرة الشرائية المتبقية لهؤلاء العاملين
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