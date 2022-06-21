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21 حزيران 2022 - 14:51
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سلامة لـ"حوار المرحلة": قسم من احتياطات مصرف لبنان باليورو الذي تراجع كثيرا بالنسبة للدولار

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سلامة لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: قسم من احتياطات مصرف لبنان باليورو الذي تراجع كثيرا بالنسبة للدولار
Lebanon News
 
 
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