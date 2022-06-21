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21 حزيران 2022 - 14:51
21/06/2022 14:51:45
سلامة لـ"حوار المرحلة": قسم من احتياطات مصرف لبنان باليورو الذي تراجع كثيرا بالنسبة للدولار
سلامة لـ"حوار المرحلة": قسم من احتياطات مصرف لبنان باليورو الذي تراجع كثيرا بالنسبة للدولار
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LBCI News Lebanon
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