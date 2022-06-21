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21 حزيران 2022 - 15:01
21/06/2022 15:01:49
سلامة لـ"حوار المرحلة": لولا المغتربين والتحاويل التي تأتي من الخارج لا دولارات في السوق ولكن الاقتصاد لا يمكن أن يستند على هذه التحاويل وحسب بل يجب ان يكون هناك قطاعات منتجة تجذب الدولارات
سلامة لـ"حوار المرحلة": لولا المغتربين والتحاويل التي تأتي من الخارج لا دولارات في السوق ولكن الاقتصاد لا يمكن أن يستند على هذه التحاويل وحسب بل يجب ان يكون هناك قطاعات منتجة تجذب الدولارات
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LBCI News Lebanon
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